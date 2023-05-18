Курс долара продовжує знижуватись: скільки коштує валюта в Україні 18 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,10 грн (37,15 – 17 травня)

продаж – 37,60 грн (37,65 – 17 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,40 грн (40,55 грн – 17 травня),

продаж – 41,10 грн (41,25 – 17 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (88,50 – 17 травня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 17 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 18 травня становить 39,5947 грн за євро (-0,2157 грн).