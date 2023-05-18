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Курс долара продовжує знижуватись: скільки коштує валюта в Україні 18 травня

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Україна, Четвер 18 травня 2023 10:58
Курс долара продовжує знижуватись: скільки коштує валюта в Україні 18 травня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,10 грн (37,15 – 17 травня)
  • продаж – 37,60 грн (37,65 – 17 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,40 грн (40,55 грн – 17 травня),
  • продаж – 41,10 грн (41,25 – 17 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (88,50 – 17 травня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 17 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 18 травня становить 39,5947 грн за євро (-0,2157 грн).

Нагадаємо, курсові очікування в Україні покращали. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижчим за 40 гривень за долар.

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