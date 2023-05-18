Курс доллара продолжает снижаться: сколько стоит валюта в Украине 18 мая
В обменных пунктах Украины сегодня, 18 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,10 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,10 грн (37,15 - 17 мая)
- продажа - 37,60 грн (37,65 - 17 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,40 грн (40,55 грн - 17 мая),
- продажа - 41,10 грн (41,25 - 17 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (88,50 - 17 мая),
- продажа - 9,00 грн (9,00 - 17 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 18 мая составляет 39,5947 гривен за евро (-0,2157 гривен).
Напомним, курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен за доллар.
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