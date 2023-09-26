Курс долара продовжив зростання: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України знову трохи зріс. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 26 вересня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,30 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 грн, євро по 40,35 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 26 вересня становить 38,8724 гривні за євро (-0,0256 гривні).

Стабільність курсу

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку в цілому залишається стійкою, а зростання курсу долара було спричинене ситуативними факторами.

При цьому здатність НБУ балансувати валютний ринок залишалася високою. Завдяки постійному офіційному фінансуванню міжнародні резерви України утримуються на найвищих рівнях. Наприкінці серпня вони перевищували 40 млрд доларів.

У НБУ також заявили, що за поточного монетарного режиму курсова стійкість залишається основним якорем для очікувань економічних агентів, тому завдання збереження довіри до національної валюти є вкрай важливим.

Зазначимо, у вересні курс долара зріс до 38,60 гривень, проте згодом знизився.