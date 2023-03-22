Курс долара продовжив зниження: скільки коштує валюта в Україні 22 березня
В обмінних пунктах України сьогодні, 22 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 38,75 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,30 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 38,10 грн (38,20 – 21 березня)
- продаж – 38,75 грн (38,85 – 21 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,60 грн (40,50 – 21 березня),
- продаж – 41,30 грн (41,25 – 21 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 21 березня),
- продаж – 8,80 грн (8,80 – 21 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 22 березня становить 39,4228 грн за євро (+0,2743 грн).
Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.
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