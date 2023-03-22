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Курс долара продовжив зниження: скільки коштує валюта в Україні 22 березня

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Україна, Середа 22 березня 2023 10:54
Курс долара продовжив зниження: скільки коштує валюта в Україні 22 березня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 38,75 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,30 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,10 грн (38,20 – 21 березня)
  • продаж – 38,75 грн (38,85 – 21 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,60 грн (40,50 – 21 березня),
  • продаж – 41,30 грн (41,25 – 21 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 21 березня),
  • продаж – 8,80 грн (8,80 – 21 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 22 березня становить 39,4228 грн за євро (+0,2743 грн).

Курс долара продовжив зниження: скільки коштує валюта в Україні 22 березня

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

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