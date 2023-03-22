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Курс доллара продолжил снижение: сколько стоит валюта в Украине 22 марта

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Украина, Среда 22 марта 2023 10:54
Курс доллара продолжил снижение: сколько стоит валюта в Украине 22 марта Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 38,75 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,10 грн (38,20 - 21 марта)
  • продажа - 38,75 грн (38,85 - 21 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,60 грн (40,50 - 21 марта),
  • продажа - 41,30 грн (41,25 - 21 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 21 марта),
  • продажа - 8,80 грн (8,80 - 21 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 22 марта составляет 39,4228 гривен за евро (+0,2743 грн).

Курс доллара продолжил снижение: сколько стоит валюта в Украине 22 марта

Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

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