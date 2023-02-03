Курс долара продовжив падіння: скільки коштує валюта в Україні 3 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,30 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 43,75 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня).
Водночас курс євро на 3 лютого становить 40,1724 грн за євро (+0,3401 грн). Таким чином, офіційний курс уперше в історії перевищив рівень 40 гривень.
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