Курс доллара продолжил падение: сколько стоит валюта в Украине 3 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 43,75 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля).
В то же время курс евро на 3 февраля составляет 40,1724 гривен за евро (+0,3401 грн). Таким образом, официальный курс впервые в истории превысил уровень в 40 гривен.
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