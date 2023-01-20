Курс долара призупинив падіння: скільки коштує валюта в Україні 20 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 січня 2023 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,30 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 20 січня становить 39,5215 грн за євро (-0,0658 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.
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