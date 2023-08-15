Курс долара прискорив зростання: скільки коштує валюта в обмінних пунктах

Станом на ранок 15 серпня середній курс долара Україною зріс на 10 копійок до 37,70 гривень, курс євро зберігся на рівні 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,20 гривні, євро по 40,90 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 15 серпня становить 40,006 грн за євро (-0,2085 грн).

Фіксований курс

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ готується перейти до гнучкого курсу долара, а фіксований курс може бути скасовано. НБУ зазначає, що планує перейти до гнучкого курсу долара. Це має на увазі контроль і при необхідності, коригування ситуації на ринку.

Аналітики вважають, що курс долара після скасування фіксації не має сильно змінитись. Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій припускає, що на першому етапі для коливань курсу буде встановлено невеликий неформальний коридор у межах 30 копійок до поточного курсу. Саме в цьому коридорі курс і змінюватиметься.