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Курс долара повільно зростає: скільки коштує валюта в Україні 11 жовтня

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 11:57
Курс долара повільно зростає: скільки коштує валюта в Україні 11 жовтня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 41,45 гривні за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,25 грн (40,25 – 10 жовтня)
  • продаж – 41,45 грн (41,30 – 10 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,75 грн (38,75 – 10 жовтня),
  • продаж – 40,10 грн (40,20 – 10 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,00 грн (8,05 – 10 жовтня),
  • продаж – 8,40 грн (8,50 – 10 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 11 жовтня становить 35,4587 грн. за євро (-0,3383 грн.).

Курс долара повільно зростає: скільки коштує валюта в Україні 11 жовтня

У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар адекватним ситуації.

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