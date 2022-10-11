Курс долара повільно зростає: скільки коштує валюта в Україні 11 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 41,45 гривні за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,25 грн (40,25 – 10 жовтня)

продаж – 41,45 грн (41,30 – 10 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,75 грн (38,75 – 10 жовтня),

продаж – 40,10 грн (40,20 – 10 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,00 грн (8,05 – 10 жовтня),

продаж – 8,40 грн (8,50 – 10 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 11 жовтня становить 35,4587 грн. за євро (-0,3383 грн.).