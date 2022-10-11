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Курс доллара медленно растет: сколько стоит валюта в Украине 11 октября

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Украина, Вторник 11 октября 2022 11:57
Курс доллара медленно растет: сколько стоит валюта в Украине 11 октября Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 41,45 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,25 грн (40,25 - 10 октября)
  • продажа - 41,45 грн (41,30 - 10 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,75 грн (38,75 - 10 октября),
  • продажа - 40,10 грн (40,20 - 10 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,05 - 10 октября),
  • продажа - 8,40 грн (8,50 - 10 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 11 октября составляет 35,4587 гривен за евро (-0,3383 грн).

Курс доллара медленно растет: сколько стоит валюта в Украине 11 октября

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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