Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 22 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 22 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,00 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,75 грн (39,70 – 21 листопада)
- продаж – 40,45 грн (40,40 – 21 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,00 грн (39,95 – 21 листопада),
- продаж – 41,00 грн (40,95 – 21 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,15 грн (8,15 – 21 листопада),
- продаж – 8,75 грн (8,75 – 21 листопада) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 22 листопада становить 37,4481 грн за євро (-0,4425 грн).
Нагадаємо, у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.
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