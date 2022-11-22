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Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 22 листопада

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Україна, Вівторок 22 листопада 2022 11:31
Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 22 листопада Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,75 грн (39,70 – 21 листопада)
  • продаж – 40,45 грн (40,40 – 21 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,00 грн (39,95 – 21 листопада),
  • продаж – 41,00 грн (40,95 – 21 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,15 грн (8,15 – 21 листопада),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 21 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 22 листопада становить 37,4481 грн за євро (-0,4425 грн).

Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 22 листопада

Нагадаємо, у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.

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