Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 22 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,75 грн (39,70 - 21 ноября)

продажа - 40,45 грн (40,40 - 21 ноября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,00 грн (39,95 - 21 ноября),

продажа - 41,00 грн (40,95 - 21 ноября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,15 грн (8,15 - 21 ноября),

продажа - 8,75 грн (8,75 - 21 ноября) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 22 ноября составляет 37,4481 гривен за евро (-0,4425 грн).