ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 22 ноября

Новина українською →
Украина, Вторник 22 ноября 2022 11:31
Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 22 ноября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,70 - 21 ноября)
  • продажа - 40,45 грн (40,40 - 21 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,00 грн (39,95 - 21 ноября),
  • продажа - 41,00 грн (40,95 - 21 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,15 - 21 ноября),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 21 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 22 ноября составляет 37,4481 гривен за евро (-0,4425 грн).

Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 22 ноября

Напомним, в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему