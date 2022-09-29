Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 29 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 42,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 40,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 сентября составляет 34,9742 гривен за евро (-0,2834 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, курс доллара на наличном рынке в течение последней недели поднялся выше 42 гривен. Пока НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен, ждать скачка доллара до 50 гривен не стоит.

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