ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 29 сентября

Новина українською →
Украина, Четверг 29 сентября 2022 12:42
Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 29 сентября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 42,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 40,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 41,15 грн (40,95 - 28 сентября)
  • продажа - 42,05 грн (42,00 - 28 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,30 грн (39,15 - 28 сентября),
  • продажа - 40,50 грн (40,45 - 28 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 28 сентября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 28 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 сентября составляет 34,9742 гривен за евро (-0,2834 грн).

Курс доллара вернулся к росту: сколько стоит валюта в Украине 29 сентября

Напомним, курс доллара на наличном рынке в течение последней недели поднялся выше 42 гривен. Пока НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен, ждать скачка доллара до 50 гривен не стоит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана