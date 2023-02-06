Курс долара на початку 2023 року зріс після трьох місяців зниження

У січні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 0,8% до 40,52 гривні. До цього курс падав упродовж трьох місяців поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 884,9 млн доларів і купили 886,8 млн доларів.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за січень 1 268,0 млн доларів. При цьому у населення купили 1074,5 млн доларів.

Нагадаємо, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 гривень за долар.

Зазначимо, НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар.