Курс долара Економіка Авто Tech

Курс долара побив новий рекорд

Фото: Курс долара в обмінниках значно зріс (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк підвищив офіційний курс долара на 8 січня на 15 копійок порівняно з 7 січня - до 42,72 гривень, що є новим рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара стрімко зростає з 1 жовтня. З початку жовтня до 8 січня курс долара зріс на 1,58 гривень або 3,8%.

bank.gov.ua

Готівковий ринок

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банках також сягнув рекордного значення - 43 гривень, що на 22 копійки більше за значення попереднього дня. Курс купівлі американської валюти 7 січня становив 42,4 гривень. Також у низці банків курс продажу долара перевищує 43 гривні.

З 1 січня курс продажу долара на готівковому ринку зріс на 45 копійок (на 1%) - з 42,55 до 43 гривень.

Міжбанківський ринок

У результаті торгів 6 січня міжбанківський ринок закрився на позначках 42,57-42,6 гривень (курси купівлі та продажу), що на 15 копійок більше за попередній день.

udinform.com

Результати торгової сесії 7 січня будуть опубліковані ввечері.

Офіційний курс долара відображає співвідношення попиту і пропозиції на цю валюту на внутрішньому ринку. Долар є курсоутворюючою валютою для України на сьогодні. курс інших валют визначають за їхньою вартістю по відношенню до долара.

Детальніше про те, як і чому змінювалися курси долара і євро в 2025 році і чого очікувати від курсу в 2026 році читайте в матеріалі "РБК-Україна" -"Яким буде курс долара в Україні в 2026 році і що загрожує гривні".

Курс долара