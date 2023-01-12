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Курс долара підвищується: скільки коштує валюта в Україні 12 січня

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Україна, Четвер 12 січня 2023 11:26
Курс долара підвищується: скільки коштує валюта в Україні 12 січня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,00 грн (40,00 – 11 січня)
  • продаж – 40,60 грн (40,55 – 11 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,90 грн (41,90 – 11 січня),
  • продаж – 42,90 грн (42,85 – 11 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,90 грн (8,90 – 11 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 11 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 12 січня становить 39,2728 грн за євро (+0,0767 грн).

Курс долара підвищується: скільки коштує валюта в Україні 12 січня

Нагадаємо, у НБУ заявили, що фіксація офіційного курсу гривні щодо долара під час війни дозволила зберегти контроль над інфляцією. Курс залишається якорем для економіки.

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