Курс долара перейшов до зростання: скільки коштує валюта в Україні 31 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 31 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 39,95 гривні за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 39,45 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,10 грн (39,00 – 28 жовтня)
- продаж – 39,95 грн (39,85 – 28 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,35 грн (38,30 – 28 жовтня),
- продаж – 39,45 грн (39,40 – 28 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 7,90 грн (7,90 – 28 жовтня),
- продаж – 8,40 грн (88,40 – 28 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 31 жовтня становить 36,4095 грн за євро (-0,3291 грн).
Нагадаємо, заданими НБУ , ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася. Цьому сприяли дії НБУ, збільшення надходжень експорту та міжнародної допомоги Україні.
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