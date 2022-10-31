Курс доллара перешел к росту: сколько стоит валюта в Украине 31 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 31 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 39,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 39,45 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,10 грн (39,00 - 28 октября)
- продажа - 39,95 грн (39,85 - 28 октября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 38,35 грн (38,30 - 28 октября),
- продажа - 39,45 грн (39,40 - 28 октября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,90 грн (7,90 - 28 октября),
- продажа - 8,40 грн (88,40 - 28 октября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 31 октября составляет 36,4095 гривен за евро (-0,3291 грн).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась. Этому способствовали действия НБУ, увеличение поступлений экспорта и международной помощи Украине.
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