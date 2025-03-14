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Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в обмінниках

Україна, П'ятниця 14 березня 2025 10:23
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Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 44,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 14 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,527 гривень за 1 долар (+0,0194 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,0007 гривень за 1 євро (-0,1637 грн).

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