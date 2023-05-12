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Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в Україні 12 травня

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 11:00
Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в Україні 12 травня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,80 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 41,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,30 грн (37,35 – 11 травня)
  • продаж – 37,80 грн (37,85 – 11 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,85 грн (40,95 грн – 11 травня),
  • продаж – 41,55 грн (41,65 – 11 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (88,50 – 11 травня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 11 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 12 травня становить 39,9713 грн за євро (-0,0731 грн).

Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в Україні 12 травня

Нагадаємо, за даними НБУ, з початку 2023 року спостерігається покращення ситуації на валютному ринку України. Однак курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями.

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