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Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в Украине 12 мая

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Украина, Пятница 12 мая 2023 11:00
Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в Украине 12 мая Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,80 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,30 грн (37,35 - 11 мая)
  • продажа - 37,80 грн (37,85 - 11 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,85 грн (40,95 грн - 11 мая),
  • продажа - 41,55 грн (41,65 - 11 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (88,50 - 11 мая),
  • продажа - 9,00 грн (9,00 - 11 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 12 мая составляет 39,9713 гривен за евро (-0,0731 гривен).

Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в Украине 12 мая

Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.

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