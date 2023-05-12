Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в Украине 12 мая
В обменных пунктах Украины сегодня, 12 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,80 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,55 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,30 грн (37,35 - 11 мая)
- продажа - 37,80 грн (37,85 - 11 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,85 грн (40,95 грн - 11 мая),
- продажа - 41,55 грн (41,65 - 11 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (88,50 - 11 мая),
- продажа - 9,00 грн (9,00 - 11 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 12 мая составляет 39,9713 гривен за евро (-0,0731 гривен).
Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.
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