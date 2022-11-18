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Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в Україні 18 листопада

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Україна, П'ятниця 18 листопада 2022 10:40
Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в Україні 18 листопада Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро впав на 25 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,85 грн (40,00 – 17 листопада)
  • продаж – 40,60 грн (40,70 – 17 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,20 грн (40,40 – 17 листопада),
  • продаж – 41,25 грн (41,50 – 17 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,25 грн (8,25 – 17 листопада),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 17 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 18 листопада становить 37,7681 грн. за євро (-0,3254 грн.).

Курс долара перейшов до зниження: скільки коштує валюта в Україні 18 листопада

Нагадаємо, в НБУ заявили, що інформація з фронту впливає на валютний ринок України . Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.

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