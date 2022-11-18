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Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в Украине 18 ноября

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 10:40
Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в Украине 18 ноября Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 25 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,85 грн (40,00 - 17 ноября)
  • продажа - 40,60 грн (40,70 - 17 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,20 грн (40,40 - 17 ноября),
  • продажа - 41,25 грн (41,50 - 17 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,25 грн (8,25 - 17 ноября),
  • продажа - 8,90 грн (8,90 - 17 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 18 ноября составляет 37,7681 гривен за евро (-0,3254 грн).

Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в Украине 18 ноября

Напомним, в НБУ заявили, что информация с фронта оказывает влияние на валютный рынок Украины. Однако этот фактор не является определяющим для курса гривны к доллару.

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