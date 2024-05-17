Курс долара падає третій день поспіль

Офіційний курс на 20 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4272 грн за 1 долар (-0,0033 грн).

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Курс євро становитиме 42,7549 гривень за 1 євро (-0,0903 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 39,46-39,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 43,90 грн/долар.

Ситуація на ринку

Цього тижня курс долара знижувався на міжбанківському валютному ринку. У підсумку офіційний курс впав на 30 копійок - з 39,72 до 39,42 грн/долар.

Однак більшість прогнозів свідчать, що курс долара зростатиме до кінця року. У цьому впевнені як фінансові аналітики та банкіри, так і населення. Згідно з очікуваннями, курс буде вищим за 40 грн/долар.