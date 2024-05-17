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Курс доллара падает третий день подряд

Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,4272 гривен за 1 доллар (-0,0033 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,7549 гривен за 1 евро (-0,0903 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 39,46-39,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 43,90 грн/доллар.

Ситуация на рынке

На этой неделе курс доллара снижался на межбанковском валютном рынке. В итоге официальный курс упал на 30 копеек - с 39,72 до 39,42 грн/доллар.

Однако большинство прогнозов говорит о том, что курс доллара будет расти до конца года. В этом уверены как финансовые аналитики и банкиры, так и население. Согласно ожиданиям, курс будет выше 40 грн/доллар.

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