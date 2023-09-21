Курс долара падає: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись після різкого зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 21 вересня середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 38,40 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,90 гривні, євро по 40,60 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 21 вересня становить 39,1394 гривні за євро (-0,0146 гривні).

Курс долара

Нагадаємо, курс долара різко зріс на початку поточного тижня, піднявшись до максимуму, якого він досягнув у серпні - 38,60 гривень. Після цього курс почав знижуватись.

Рада з фінансової стабільності заявила, що у 2023 році комфортний рівень міжнародних резервів разом із заходами НБУ стабілізували курсові очікування. При цьому рівень ризиків на валютному ринку залишається стабільним після сплеску у 2022 році.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив про бажаність послаблення гривні. Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. У бюджеті-2024 закладено курс 41,4 грн/долар.