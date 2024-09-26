Курс долара падає другий день поспіль

Офіційний курс на 27 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2085 грн за 1 долар (-0,0562 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,9598 гривень за 1 євро (-0,2360 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України не має наміру змінювати свою політику на валютному ринку.

За його словами, НБУ продовжуватиме закривати дефіцит структурного дефіциту валюти приватного сектору, який складається в умовах повномасштабної війни, не допускатиме надмірних курсових коливань.

Також НБУ зберігатиме контроль як за курсовими та інфляційними очікуваннями, виконуватиме свої за привабливістю інструменти в національній валюті.