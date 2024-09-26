Курс доллара падает второй день подряд

Официальный курс на 27 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2085 гривен за 1 доллар (-0,0562 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,9598 гривен за 1 евро (-0,2360 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,18-41,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук, Национальный банк Украины не намерен менять свою политику на валютном рынке.

По его словам, НБУ продолжит закрывать дефицит структурного дефицита валюты частного сектора, который складывается в условиях полномасштабной войны, не будет допускать чрезмерных курсовых колебаний.

Также НБУ будет сохранять контроль как за курсовыми и инфляционными ожиданиями, выполнять свои по привлекательности инструментов в национальной валюте.