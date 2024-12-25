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Курс доллара падает второй день после исторического максимума

Украина, Среда 25 декабря 2024 15:56
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Курс доллара падает второй день после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 12 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8623 гривен за 1 доллар (-0,1252 грн).

Курс доллара падает второй день после исторического максимума

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5159 гривен за 1 евро (-0,1175 грн).

Курс доллара падает второй день после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,82-41,87 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара падает второй день после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,25 гривен.

Меморандум с МВФ

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ сообщили планах сохранить режим управляемой гибкости обменного курса.

В разделе "Денежно-кредитная и валютная политика", за который отвечает Национальный банк Украины, говорится, что курс доллара будет зависеть от ситуации на рынке.

Уровень обменного курса "будет определяться превалирующими рыночными условиями", говорится в письме.

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