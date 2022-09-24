Курс долара оновив максимум за 20 років: що відбувається на світових ринках

Курс долара перевищив 20-річний максимум, досягнутий раніше цього тижня, продемонструвавши найбільше відсоткове зростання за тиждень із березня 2020 року.

"Долар справді є безпечним притулком, на відміну від будь-якого іншого часу за останні десятиліття, тому що війна та її наслідки не впливають на внутрішні цілі США", - сказав Хуан Перес, директор з торгівлі Monex USA у Вашингтоні.

Долар отримав підтримку цього тижня завдяки заяві Федеральної резервної системи та зростання прибутковості казначейських облігацій.

Фунт стерлінгів втратив найбільше за день до долара, впавши на 3,4% до 1,0874 долара нового 37-річного мінімуму.

Тиск на фунт стерлінгів надав новий міністр фінансів Великобританії Квасі Квартенг, який оголосив про зниження податків і заходи підтримки домашніх господарств і корпорацій, а боргове відомство Великобританії виклало плани додаткової емісії на 72 млрд фунтів стерлінгів (80 мільярдів доларів) у цьому фінансовому. мір.

Банк Англії підняв процентні ставки на 50 базисних пунктів у четвер у спробі впоратися з інфляцією, але, як і попередні підвищення ставок останніми місяцями, це рішення не змогло підтримати фунт, оскільки воно було затьмарене побоюваннями щодо економіки.

Рухаючись разом із фунтом, євро впав на 1,5% до 0,9689 долара і досяг найнижчого рівня з жовтня 2002 року.

Спад ділової активності в Німеччині поглибився, оскільки зростання цін на енергоносії вдарило по найбільшій економіці Європи, а компанії зіткнулися з падінням нового бізнесу.

Єдина європейська валюта показала найгірші тижневі показники з березня 2020 року.

Падіння на світових фондових ринках

Індекс світових акцій MSCI впав на 2,07% майже до дворічного мінімуму. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 закрився з падінням на 2,34%, що стало найбільшим тижневим падінням за три місяці.

Ціни на нафту впали приблизно на 5% до восьмимісячного мінімуму. Надсильний долар зробив нафту дорожчою в інших валютах, а побоювання рецесії вплинули на перспективи попиту.

Великобританія, Швеція, Швейцарія, Норвегія та інші країни також підвищили ставки цього тижня. Але сигнал ФРС про те, що вона очікує на збереження високих ставок у США до 2023 року, спровокував обвал на ринках акцій та облігацій.