Курс долара в обмінниках перевищив ще одну позначку

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання та перевищив рівень 43 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 43,05 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,50 гривень, євро по 43,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,37-42,40 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар оновив п'ятий історичний максимум поспіль. Офіційний курс на 10 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2825 гривень за 1 долар (+0,0464 грн).

Попередній максимум був 9 січня 2024 року - 42,2361 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,5594 гривень за 1 євро (+0,1322 грн).

Готівковий курс зараз повністю залежить від міжбанку. Банки продають через свої каси та обмінники готівкову валюту, куплену в НБУ. При цьому банки додають свою комісію, через що готівковий курс трохи вищий за безготівковий.

Прогноз курсу

За прогнозами фінансових аналітиків, курс долара зростатиме у 2025 році. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що гривня буде слабкою в першому півріччі, але в другому можлива стабілізація. Однак восени знову може початися зростання курсу долара, хоча воно не буде таким активним, як у першій половині року.

"Прогноз щодо курсу гривні відносно долара передбачає, що він може досягти рівня 43-44 гривні за долар і стабілізуватися на рівні 45 до літа. Наприкінці року курс може зрости до 47 гривень за долар", - сказав він.