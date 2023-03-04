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Курс долара на готівковому ринку впав нижче 40 гривень уперше за півроку, - НБУ

Фото: курс долара впав нижче 40 гривень уперше з липня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 1,5% - до 39,89 гривень. Курс упав нижче за 40 гривень уперше з липня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за лютий 1 286,3 млн доларів. При цьому у населення купили 1081,3 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 882,8 млн доларів і купили 884,2 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку березня курс долара в обмінних пунктах впав більш ніж на 1 гривню нижче за 39 гривень за долар.

Нагадаємо, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 гривень за долар.

Зазначимо, НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар.

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