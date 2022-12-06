Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд после роста в течение года, - НБУ

В ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,6% до 40,34 гривны. Это был второй месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

При этом с начала 2022 года курс доллара на наличном рынке вырос на 48,3%.

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за месяц 1 370,0 млн долларов. При этом у населения купили 1 130,4 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 943,3 млн долларов и купили 947,2 млн долларов.