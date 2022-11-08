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Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал впервые с начала войны

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 13:10
Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал впервые с начала войны Фото: курс доллара в октябре упал на 2,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,58 гривны. Это был первый месяц падения курса с октября прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом с начала 2022 года курс доллара на наличном рынке вырос на 49,2%.

Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал впервые с начала войны

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за месяц 1 371,9 млн долларов. При этом у населения купили 1 144 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 960,6 млн долларов и купили 958,8 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в октябре улучшилась. Этому способствовало ритмическое поступление международной помощи.

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