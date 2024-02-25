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Курс долара в березні: чого очікувати на валютному ринку України

Україна, Неділя 25 лютого 2024 10:05
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Курс долара в березні: чого очікувати на валютному ринку України Фото: курс долара коливатиметься 38,25-40,5 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

У березні ситуація на валютному ринку України в базових речах залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Зокрема мова йде про дотримання режиму "керованої гнучкості" на міжбанку з вільним курсоутворенням, але з періодичним втручанням регулятора для досягнення балансу між попитом і пропозицією", - зазначив банкір.

За його словами, обсяги фінансових вливань на міжбанк (валютних інтервенцій НБУ) навряд чи істотно зміняться: ринок очікує, що вони залишаться на рівні 2,5-3 млрд доларів (принаймні таке припущення є актуальним з огляду на витрати регулятора в останні кілька місяців).

"Відповідно глобальні зміни в основних характеристиках ринку будуть скоріше "косметичними" чи консервативними, а не системними чи якимись революційними", - прогнозує Лєсовий.

Експерт вважає, що збережеться "керівна" роль курсів міжбанку: на готівковому ринку курсоутворення спиратиметься саме на показники безготівкового ринку з додаванням комісії фінустанов. Курсові зміни відбуватимуться ледь не щодня, курси можуть як зростати, так і знижуватися. Очікуваний крок зміни на міжбанку залишиться в межах 0,2 гривень, до 0,5 гривень в комерційних банках, до 0,7 гривень в обмінних пунктах.

"Загалом ситуація на ринку буде вкрай схожою на січнево-лютневу. Це стосується не лише стратегії НБУ, а й інших взаємозв'язаних факторів, що формуватимуть ринок", - додав він.

Що вливатиме на ринок

Як зазначив Лєсовий на ринок також вливатиме отримання траншів за макрофіном: грант від Японії на 4,7 млрд доларів та перший транш від ЄС на 4,5 млрд євро будуть спрямовані на покриття видатків держбюджету, накопичені за 2 місяці поточного року, а також на витрати наступних місяців. Стратегічно важливим є отримання системної фінансової допомоги в щомісячному обсязі близько 3 млрд доларів.

Крім того, рівень соціальних настроїв - непрямий, але вкрай важливий чинник для всіх сфер життя, в тому числі для валютного ринку. "Будь-які соціальні "шторми" можуть іскрою перекинутися на валютний ринок. Надмірні емоції можуть спровокувати зростання попиту, який доведеться долати збільшенням валютних інтервенцій", - вважає банкір.

Прогноз курсу

"Можемо припустити, що ситуація на ринку буде цілком адекватною та збігатиметься з наявними трендами: очікується, що амплітуда курсових змін перебуватиме в коридорі 38-40 грн/долар та 41-43 грн/євро на безготівковому ринку та 38,25-40,5 грн/долар та 41,5-43,5 грн/євро на готівковому ринку. Звісно не можна виключати, що на ринок ще можуть тиснути досі не враховані/неочікувані фактори. Проте, з огляду на своєчасні та оперативні дії НБУ, ринку навряд чи загрожуватимуть якісь неконтрольовані процеси", - сказав Лєсовий.

Прогнози курсу

Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

За інформацією НБУ, населення України у січні 2024 року погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно із груднем (39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики - 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

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