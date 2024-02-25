Курс доллара в марте: чего ожидать на валютном рынке Украины

В марте ситуация на валютном рынке Украины в базовых вещах будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"В частности, речь идет о соблюдении режима "управляемой гибкости" на межбанке со свободным курсообразованием, но с периодическим вмешательством регулятора для достижения баланса между спросом и предложением", - отметил банкир.

По его словам, объемы финансовых вливаний на межбанк (валютных интервенций НБУ) вряд ли существенно изменятся: рынок ожидает, что они останутся на уровне 2,5-3 млрд долларов (по крайней мере, такое предположение актуально учитывая расходы регулятора в последние несколько месяцев).

"Соответственно глобальные изменения в основных характеристиках рынка будут скорее "косметическими" или консервативными, а не системными или революционными", - прогнозирует Лесовой.

Эксперт считает, что сохранится руководящая роль курсов межбанка: на наличном рынке курсообразование будет опираться именно на показатели безналичного рынка с добавлением комиссии финучреждений. Курсовые изменения будут происходить ежедневно, курсы могут как расти, так и снижаться. Ожидаемый шаг смены на межбанке останется в пределах 0,2 гривен, до 0,5 гривен в коммерческих банках, до 0,7 гривен в обменных пунктах.

"В целом ситуация на рынке будет крайне похожа на январско-февральскую. Это касается не только стратегии НБУ, но и других взаимосвязанных факторов, которые будут формировать рынок", - добавил он.

Что будет вливать на рынок

Как отметил Лесовой, на рынок также будет вливать получение траншей по макрофину: грант от Японии на 4,7 млрд долларов и первый транш от ЕС на 4,5 млрд евро будут направлены на покрытие расходов госбюджета, накопленные за 2 месяца текущего года, а также на расходы последующих месяцев. Стратегически важно получить системную финансовую помощь в ежемесячном объеме около 3 млрд долларов.

Кроме того, уровень социальных настроений - косвенный, но крайне важный фактор для всех сфер жизни, в том числе для валютного рынка. "Любые социальные штормы могут искрой перекинуться на валютный рынок. Чрезмерные эмоции могут спровоцировать рост спроса, который придется преодолевать увеличением валютных интервенций", - считает банкир.

Прогноз курса

"Можем предположить, что ситуация на рынке будет вполне адекватной и будет совпадать с текущими трендами: ожидается, что амплитуда курсовых изменений будет находиться в коридоре 38-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро на безналичном рынке и 38,25-40,5 грн/доллар и 41,5-43,5 грн/евро на наличном рынке. Конечно, нельзя исключать, что на рынок еще могут давить до сих пор не учтенные/неожиданные факторы. Однако учитывая своевременные и оперативные действия НБУ, рынку вряд ли будут угрожать какие-то неконтролируемые процессы", - сказал Лесовой.

Прогнозы курса

Напомним, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев.

По информации НБУ, население Украины в январе 2024 года ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики – 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.