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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах України

Україна, Четвер 23 травня 2024 10:17
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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах України Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,15 гривні, курс євро зріс не змінився - 43,65 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,65 гривні, євро по 42,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,82-39,86 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 23 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,8250 грн за 1 долар (+0,0198 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 22 травня - 39,8052.

Курс євро становитиме 43,1106 гривень за 1 євро (-0,1537 грн).

Місія МВФ

МВФ направив до Києва команду фонду на чолі з головою Європейського департаменту Альфредом Каммером для зустрічей із представниками влади України та іншими партнерами.

Після цього з 27 травня розпочне роботу Місія МВФ в Україні з метою перегляду програми. Очікується, що результатом стане виділення чергового траншу наприкінці червня, що має підтримати фінансову стабільність в Україні.

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