Курс долара у 2024 році може значно зрости: чого очікувати українцям

"На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/долар", - сказав він.

Офіційний прогноз курсу гривні до долара готує Мінекономіки. Цей прогноз входить до економічного макропрогнозу уряду, який він затверджує наприкінці серпня при підготовці проекту бюджету на наступний рік. Постанова уряду з макропрогнозом поки що не оприлюднена. Цей прогноз жодним чином не впливає на офіційний курс, який встановлює Національний банк.

Зазвичай прогноз Мінекономіки не збігається з реальним курсом. Приміром, у держбюджеті закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень. Однак НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6.

На готівковому рику курс коливається близько 38 гривень, з початку року він впав на 6% (у грудні минулого року він був вище 40 гривень).

Прогнози на 2024 рік

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще ніж рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

За даними НБУ, фінансові аналітики у липні 2023 року прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар. У червні вони чекали на курс 39,54 грн/долар.

Курсові очікування громадян погіршуються другий місяць поспіль. Населення в липні чекало на курс 39,75 грн/долар (у червні - 39,66 грн/долар)

Крім того, банкіри у липні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар.