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Курс биткоина превысил 8 тысяч долларов за монету

НовостиФинансы    27.03.2018 - 19:31
Фото: биткоин (pixabay.com)
Фото: биткоин (pixabay.com)

Сегодня максимальная цена биткоина составила 8 211 долларів

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня вечером, 27 марта, превысил 8 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 098,31 доллара за монету.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

Сегодня максимальная цена биткоина составила 8 211 долларов, наиболее низкая - 7 751,31.

При этом стоимость криптовалюты Ethereum составляет 470,45 доллара, Bitcoin Cash - 909,57, Litecoin - 144,31 доллара за монету.

Напомним, компания Twitter на этой неделе запретит рекламу криптовалют. В частности запретят объявления о первичном размещении монет (ICO).

Кроме этого, будут запрещены объявления о продаже монет, реклама крипто-обменов с некоторыми исключениями и информация о сборе средств на создание новых монет.

Ранее на аналогичный шаг пошли Facebook и Google.

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Теги публикации: валюта, биткоин, Курс биткоина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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