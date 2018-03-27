Курс биткоина превысил 8 тысяч долларов за монету

Сегодня максимальная цена биткоина составила 8 211 долларів
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня вечером, 27 марта, превысил 8 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 098,31 доллара за монету.
Фото: скриншот с сайта CoinDesk
Сегодня максимальная цена биткоина составила 8 211 долларов, наиболее низкая - 7 751,31.
При этом стоимость криптовалюты Ethereum составляет 470,45 доллара, Bitcoin Cash - 909,57, Litecoin - 144,31 доллара за монету.
Напомним, компания Twitter на этой неделе запретит рекламу криптовалют. В частности запретят объявления о первичном размещении монет (ICO).
Кроме этого, будут запрещены объявления о продаже монет, реклама крипто-обменов с некоторыми исключениями и информация о сборе средств на создание новых монет.
Ранее на аналогичный шаг пошли Facebook и Google.