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Курс біткоіна перевищив 8 тисяч доларів за монету

НовиниФінанси    27.03.2018 - 19:31
Фото: біткоін (pixabay.com)
Фото: біткоін (pixabay.com)

Сьогодні максимальна ціна біткоіна склала 8 211 долларів

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) сьогодні ввечері, 27 березня, перевищив 8 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Наразі вартість криптовалюти становить 8 098,31 долара за монету.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

Сьогодні максимальна ціна біткоіна склала 8 211 доларів, найнижча - 7 751,31.

При цьому вартість криптовалюти Ethereum становить 470,45 долара, Bitcoin Cash - 909,57, Litecoin - 144,31 долара за монету.

Нагадаємо, компанія Twitter цього тижня заборонить рекламу криптовалют. Зокрема заборонять оголошення про первинне розміщення монет (ICO).

Крім цього, будуть заборонені оголошення про продаж монет, реклама крипто-обмінів з деякими винятками і інформація про збір коштів на створення нових монет.

Раніше на аналогічний крок пішли Facebook і Google.

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Теги публікації: валюта, біткоін, Курс біткоіна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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