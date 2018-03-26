Twitter на этой неделе запретит рекламу криптовалют

В частности запретят объявления о первичном размещении монет

Компания Twitter на этой неделе запретит размещение на своей платформе рекламы криптовалют. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В частности запретят объявления о первичном размещении монет (ICO).

Кроме этого, будут запрещены объявления о продаже монет, реклама крипто-обменов с некоторыми исключениями и информация о сборе средств на создание новых монет.

Напомним, ранее на аналогичный шаг пошли Facebook и Google.

14 марта материнская компания Google - Alphabet Inc. - объявила об изменении своей политики в сфере рекламы.

В связи с принятыми нововведениями на платформе Google с июня будет запрещено размещать объявления о бинарных опционах, криптовалютах, а также о сопутствующих услугах и ICO.