Курс биткоина опустился ниже 7,5 тыс. долларов за монету

Максимальный показатель за сегодня - 7 599,84 доллара за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в пятницу, 1 июня, опустился ниже 7,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 17:38 стоимость одной монеты составляет 7 426,29 доллара за монету.

Максимальный показатель за сегодня - 7 599,84 доллара за монету, самый низкий - 7 354,69.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость Ethereum составляет 574,59, Bitcoin Cash - 984,53, Litecoin - 118,12, XRP - 0,6138 доллара за монету.

По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки уменьшилась на 1,43% и составляет 7 447,20 доллара за монету.

Напомним, 29 мая сообщалось, что прокуратура Баварии (Германия) в виду опасений по поводу дальнейшего снижения стоимости цифровых денег продала конфискованные биткоины (Bitcoin) и другие криптовалюты на сумму в 12 млн евро, то есть около 14 млн долларов.