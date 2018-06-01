Курс біткоіна опустився нижче 7,5 тис. доларів за монету

Максимальний показник за сьогодні - 7 599,84 долара за монету

Курс кріптовалюти біткоін (Bitcoin) у п'ятницю, 1 червня, опустився нижче 7,5 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 17:38 вартість однієї монети складає 7 426,29 долара за монету.

Максимальний показник за сьогодні - 7 599,84 долара за монету, найнижчий - 7 354,69.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 574,59, Bitcoin Cash - 984,53, Litecoin - 118,12, XRP - 0,6138 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 1,43% і становить 7 447,20 долара за монету.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що прокуратура Баварії (Німеччина), побоюючись подальшого зниження вартості цифрових грошей, продала конфісковані біткоіни (Bitcoin) та інші криптовалюти на суму в 12 млн євро, тобто близько 14 млн доларів.