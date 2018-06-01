Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс біткоіна опустився нижче 7,5 тис. доларів за монету

НовиниФінанси    01.06.2018 - 17:45
Фото: біткоіни (Good Free Photos)
Фото: біткоіни (Good Free Photos)

Максимальний показник за сьогодні - 7 599,84 долара за монету

Курс кріптовалюти біткоін (Bitcoin) у п'ятницю, 1 червня, опустився нижче 7,5 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 17:38 вартість однієї монети складає 7 426,29 долара за монету.

Максимальний показник за сьогодні - 7 599,84 долара за монету, найнижчий - 7 354,69.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 574,59, Bitcoin Cash - 984,53, Litecoin - 118,12, XRP - 0,6138 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 1,43% і становить 7 447,20 долара за монету.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що прокуратура Баварії (Німеччина), побоюючись подальшого зниження вартості цифрових грошей, продала конфісковані біткоіни (Bitcoin) та інші криптовалюти на суму в 12 млн євро, тобто близько 14 млн доларів.

Курс біткоіна перевищив 7,5 тисяч доларів за монету Курс біткоіна перевищив 8,5 тисячі доларів за монету
Теги публікації: Курс біткоіна, біткоін, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top