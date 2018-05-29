В Германии прокуратура продала конфискованную криптовалюту на 14 млн долларов

Криптовалюту продали из-за опасений по поводу полной потери стоимости

Прокуратура Баварии (Германия) в виду опасений по поводу дальнейшего снижения стоимости цифровых денег продала конфискованные биткоины (Bitcoin) и другие криптовалюты на сумму в 12 млн евро, то есть около 14 млн долларов. Об этом сообщает местное издание Der Tagesspiegel.

Указано, что немецкие правоохранительные органы издали распоряжение о продаже цифровых денег 20 февраля, когда биткоин торговался на уровне 10 000 долларов после падения до отметки в 6 тысяч. Все монеты продали в течение двух месяцев. Всего через немецкую трейдинговую платформу было продано 1312 биткоинов, 1399 Bitcoin Cash, 1312 Bitcoin Gold и 220 Ethereum.

Сообщается, что все монеты были изъяты в ходе расследований, которые проводит Баварское агентство по борьбе с киберпреступностью.

Подчеркивается, что обвинения по этим делам на данный момент не предъявлены, но законодательство Германии допускает возможность экстренной продажи арестованных активов, если существует угроза потери их стоимости.

"Поскольку все криптовалюты подвержены риску высоких ценовых колебаний или даже полной потери стоимости, Агентство по борьбе с киберпреступностью распорядилось провести экстренную продажу", - пояснили в прокуратуре.

Отметим, средства были конфискованы у онлайн-платформы Lesen und Laushen еще в июне 2017 года. Компанию обвинили в незаконной продаже аудиокниг. Платформой пользовались около 30 тысяч человек.

Напомним, как сообщалось, вторая крупнейшая фондовая биржа Германии Börse Stuttgart осенью начнет торговать криптовалютами.



