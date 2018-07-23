Курс биткоина достиг максимума за два месяца

Максимальный показатель за сегодня - 7 770,58 доллара за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в понедельник, 23 июля, превысил 7,7 тысяч долларов за монету и достиг максимума за два месяца. Об этом сообщает MarketWatch.

Отмечается, что министры финансов и главы центробанков стран G20 по итогам встречи, прошедшей на выходных в Аргентине, заявили, что криптовалюты не представляют существенные риски для финансовой системы. При этом они отметили, что страны должны оставаться бдительными.

Согласно данным CoinDesk, курс биткоина 23 июля торгуется выше 7,7 тысяч долларов за монету. По состоянию на 19:46 стоимость одной монеты составляет 7 727,65 долларов.

Максимальный показатель за сегодня - 7 770,58 доллара за монету, самый низкий - 7 374,08.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость Ethereum составляет 461,08, Bitcoin Cash - 797,17, Litecoin - 84,47, XRP - 0,4494 доллара за монету.

Напомним, 10 июля стоимость одной монеты Bitcoin составляла 6 364,23 доллара за монету.

По состоянию на 02:29 23 июля стоимость одной монеты составляла 7 398,11 доллара.