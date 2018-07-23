Курс біткоіна досяг максимуму за два місяці

Максимальний показник за сьогодні - 7 770,58 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у понеділок, 23 липня, перевищив 7,7 тисяч доларів за монету і досяг максимуму за два місяці. Про це повідомляє MarketWatch.

Зазначається, що міністри фінансів і глави центробанків країн G20 за підсумками зустрічі, що відбулася на вихідних в Аргентині, заявили, що криптовалюти не становлять істотних ризиків для фінансової системи. При цьому вони зазначили, що країни повинні залишатися пильними.

Згідно з даними CoinDesk, курс біткоіна 23 липня торгується вище 7,7 тисяч доларів за монету. Станом на 19:46 вартість однієї монети складає 7 727,65 доларів.

Максимальний показник за сьогодні - 7 770,58 долара за монету, найнижчий - 7 374,08.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 461,08, Bitcoin Cash - 797,17, Litecoin - 84,47, XRP - 0,4494 долара за монету.

Нагадаємо, 10 липня вартість однієї монети Bitcoin становила 6 364,23 долара за монету.

Станом на 02:29 23 липня вартість однієї монети становила 7 398,11 долара.