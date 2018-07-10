Биткоин торгуется ниже 6,4 тыс. долларов за монету

Максимальный показатель за сегодня - 6 678,71 доллара за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в понедельник, 10 июля, торгуется ниже 6,4 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 22:35 стоимость одной монеты составляет 6 364,23 доллара.

Максимальный показатель за сегодня - 6 678,71 доллара за монету, самый низкий - 6 324,40.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость Ethereum составляет 439,14, Bitcoin Cash - 695,89, Litecoin - 76,7, XRP - 0,4491 доллара за монету.

По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки уменьшилась на 5,83% и составляет 6 395,51 доллара за монету.

Фото: скриншот с сайта coinmarketcap.com

Напомним, 8 июня стоимость одной монеты Bitcoin составляла 7 651,33 доллара.доллара за монету.