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В курортный Буковель начали курсировать шаттл-басы: график движения

Автор: Мария Кучерявец

От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы. Стоимость одной такой поездки составляет 50 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших поездом № 55 Киев-Рахов до остановки "Татаров-Буковель", выбрали для трансфера автобусные шаттлы", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам, поэтому все доедут быстро до места назначения.

В пресс-центре информируют, что 15 км расстояние от станции "Татаров-Буковель" до горнолыжного курорта автобусы преодолевают за 20 минут, а цена за проездку является фиксированной и составляет 50 грн.

Фото: расписание движения автобусных шаттлов №525 (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, недавно УЗ увеличила количество поездов до горнолыжного курорта и инициировала процедуру переименования станции "Татаров". Эту станцию переименовали в "Татаров-Буковель".

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