В курортной зоне Коблево в результате пожара пострадала женщина

В Коблево горели торговые ряды

В Коблево на границе курортной зоны Николаевской и Одесской областей произошел пожар в торговых рядах. В результате пожара пострадала женщина, передает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в четверг, 2 августа, в 13:50. По данным ГСЧС, в некоторых местах курортной зоны из-за узких проездов затруднен доступ к отдельным участкам. Также отсутствует достаточное количество источников воды для тушения огня, что препятствовало спасателям выполнять работу.

Граждане, которые отдыхали на побережье, начали помогать пожарным и принялись тушить огонь подручными средствами. По состоянию на 14:36 пожар на площади 400 м.кв был локализован, в 14:42 - ликвидирован. Ситуация пока контролируемая.

Фото: пожар в Коблево (mk.dsns.gov.ru)

В результате пожара пострадала женщина из числа обслуживающего персонала одного из заведений. По предварительной информации, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона. Пострадавшую госпитализировали каретой скорой помощи.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - отметили в ГСЧС.

Напомним, 2 августа в городе Фастов в Киевской области в результате пожара в жилом доме пострадали трое детей.